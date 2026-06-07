Сигналы тревоги на севере Израиля, обстрел из Ирана
В 22:05 сигналы тревоги прозвучали в десятках населенных пунктов на севере Израиля в связи с ракетным обстрелом из Ирана.
Сирены прозвучали от населенных пунктов на границе с Ливаном до Кейсарии.
Активированы системы ПВО.
За несколько минут до ракетного обстрела ЦАХАЛ сообщил, что готовится в ближайшие часы к ракетным обстрелам израильской территории.
Министерство просвещения сообщило, что в понедельник, 8 июня, будут отменены занятия в школах по всей стране.
Все чрезвычайные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Управление аэропортов сообщило, что аэропорт "Бен Гурион" продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем проводится совещание по оценке ситуации с участием министра транспорта. Аэропорт готов к закрытию воздушного пространства в случае расширения зоны обстрела.
По данным на 22:40, все ракеты были успешно перехвачены системой ПВО.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что, по данным на 22:43, нет информации о раненых в результате обстрелов. Парамедики оказали первую помощь двум израильтянам, получившим травмы по дороге в бомбоубежище.
7 июня впервые после вступления в силу договоренностей о прекращении огня в Ливане ЦАХАЛ атаковал цели в Дахии, южном пригороде Бейрута, в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Согласно сообщениям в СМИ, удар по Бейруту был согласован с США.
Иран предупредил Израиль о последующем ответном ударе. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что "США и Израиль своими действиями продемонстрировали, что понимают только язык силы".
В своем блоге в соцсети Х Галибаф написал: "Морская блокада Ирана и то, что США дали зеленый свет (для ударов по Ливану – прим. редакции) сионистскому режиму, превращают американские и израильские базы и активы в регионе в законные цели".