ЦАХАЛ вновь призвал ливанцев эвакуироваться на север от реки Литани

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного Ливана, требующее немедленной эвакуации на территорию к северу от реки Литани.

"Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает Армию обороны Израиля применять против нее силу. Мы не намерены причинять вам вред", – сказано в этом сообщении.