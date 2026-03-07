x
07 марта 2026
07 марта 2026
07 марта 2026
07 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ вновь призвал ливанцев эвакуироваться на север от реки Литани

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 марта 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 14:47
ЦАХАЛ вновь призвал ливанцев эвакуироваться на север от реки Литани
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного Ливана, требующее немедленной эвакуации на территорию к северу от реки Литани.

"Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает Армию обороны Израиля применять против нее силу. Мы не намерены причинять вам вред", – сказано в этом сообщении.

