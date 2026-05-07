Внимание, розыск: пропала 14-летняя Влада Касымбаева из Афулы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Влады Касымбаевой, жительницы Афулы. В последний раз видели 5 мая в Афуле. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, светловолосая.

Описание одежды: серая рубашка и светло-серые джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6524444.