07 мая 2026
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Влада Касымбаева из Афулы

время публикации: 07 мая 2026 г., 10:17 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 10:17
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Влады Касымбаевой, жительницы Афулы. В последний раз видели 5 мая в Афуле. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, светловолосая.

Описание одежды: серая рубашка и светло-серые джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6524444.

