07 ноября 2025
Израиль

Подписан приказ о разрушении дома террориста, причастного к убийству Йонатана Дойча

время публикации: 07 ноября 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 10:57
Подписан приказ о разрушении дома террориста, причастного к убийству Йонатана Дойча
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Центральным округом ЦАХАЛа подписал приказ о разрушении в Акабе дома террориста Аймана Наджаха Ганэма, одного из участников террористической атаки на перекрестке Мехола в августе 2024 года.

Дома трех других террористов, участвовавших в нападении, уже разрушены, а дом еще одного террориста находится в процессе сноса.

11 августа 2024 года в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс (Иорданская долина), террористами были обстреляны автомобили. Погиб 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч, еще один человек был ранен. Террористы скрылись; один из них позже был задержан, организаторы ликвидированы.

