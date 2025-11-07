В Тель-Авиве проходят похороны капитана Омера Максима Неутры

Сотни людей пришли на военное кладбище Кирьят-Шауль в Тель-Авиве, чтобы проводить в последний путь капитана Омера Максима Неутру, убитого 7 октября 2023 года, останки которого вернули из Газы несколько дней назад.

На церемонии присутствовали родственники и близкие, президент Израиля Ицхак Герцог с супругой, бывший министр обороны Йоав Галант, бывший начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, высокопоставленные военные из США и Израиля, министр абсорбции Офир Софер и другие.

Капитану Омеру Максиму Неутре был 21 год, он являлся репатриантом из США, командовал танковым подразделением 77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою 7.10.2023, тело было вывезено террористами в Газу. 2 декабря 2024 года было объявлено о его гибели, до того считался заложником. Его останки ХАМАС передал в Израиль вечером 2 ноября 2025 года.