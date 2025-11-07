Внимание, розыск: пропала 52-летняя Карин Семель Плинер из Герцлии
время публикации: 07 ноября 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 09:03
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 52-летней Карин Семель Плинер, проживающей в Герцлии на улице Клаузнера. В последний раз ее видели 4 ноября около дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.74, худощавая, глаза карие, волосы седые до плеч. Носит очки.
Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.