Внимание, розыск: пропала 52-летняя Карин Семель Плинер из Герцлии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 52-летней Карин Семель Плинер, проживающей в Герцлии на улице Клаузнера. В последний раз ее видели 4 ноября около дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.74, худощавая, глаза карие, волосы седые до плеч. Носит очки.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.