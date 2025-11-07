ОАЭ начали выдворять израильских криминальных авторитетов
время публикации: 07 ноября 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 08:41
У Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов нет соглашения об экстрадиции, и после подписания Авраамовых соглашений Дубай стал раем для израильских преступников, которым нужно было уйти из поля зрения правоохранительных органов.
Однако, как сообщает 12-й канал ИТВ, в последние недели пребывание в этом раю подошло к концу. Полиция Израиля и органы правопорядка ОАЭ договорились о сотрудничестве, позволяющем обойти отсутствие соглашения об экстрадиции.
В Дубае получили списки заметных фигурантов израильской криминальной хроники и начали выдворять их из страны или разворачивать непосредственно в аэропорту сразу после прилета.
