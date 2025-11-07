x
07 ноября 2025
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ОАЭ начали выдворять израильских криминальных авторитетов

Полиция
Криминал
ОАЭ
время публикации: 07 ноября 2025 г., 08:41
ОАЭ начали выдворять израильских криминальных авторитетов
AP Photo/Kamran Jebreili

У Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов нет соглашения об экстрадиции, и после подписания Авраамовых соглашений Дубай стал раем для израильских преступников, которым нужно было уйти из поля зрения правоохранительных органов.

Однако, как сообщает 12-й канал ИТВ, в последние недели пребывание в этом раю подошло к концу. Полиция Израиля и органы правопорядка ОАЭ договорились о сотрудничестве, позволяющем обойти отсутствие соглашения об экстрадиции.

В Дубае получили списки заметных фигурантов израильской криминальной хроники и начали выдворять их из страны или разворачивать непосредственно в аэропорту сразу после прилета.

