Полиция готовится к матчу "Маккаби Тель-Авив" – "Бейтар Иерусалим"

Полиция сообщает о завершении подготовки к футбольному матчу между командами "Маккаби Тель-Авив" и "Бейтар Иерусалим", который состоится в воскресенье, 9 ноября, на стадионе "Блумфильд" в Тель-Авиве в 20:30.

С полудня воскресенья в районе стадиона будут развернуты многочисленные наряды полиции, а также сотрудники служб охраны, которые будут отвечать за обеспечение порядка, безопасность болельщиков и регулирование дорожного движения.

Вход на стадион будет открыт в 18:30, полиция подчеркивает, что будет проводиться тщательная проверка болельщиков, поэтому важно соблюдать следующие правила:

– категорически запрещено проносить на стадион оружие, нет возможности оставить оружие перед входом;

– категорически запрещено запускать беспилотные летательные аппараты во время игры;

– нельзя вносить алкогольные напитки, охрана не будет пропускать болельщиков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения;

– не будут допущены люди в масках, балаклавах, шарфах или любой одежде, мешающей идентификации. Нарушителям грозит штраф в размере 500 шекелей и запрет входа на стадион.

Перед матчем полиция перекроет для транспорта дороги, ведущие к стадиону: в 15:30 будут закрыты улицы Эмец, Шеэрит Исраэль и Атхия. Автомобили можно будет парковать только в разрешенных местах, нарушителям грозят увеличенные штрафы за незаконную парковку.

Проносить фанатскую атрибутику можно только с одобрения пожарной службы и полиции. Категорически запрещено проносить на стадион пиротехнику: это является уголовным преступлением, которое карается штрафом в размере 3000 шекелей.