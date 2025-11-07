Женщина, нашедшая телефон в Герцлии: "Кто-то предложил мне 100 тысяч шекелей"

Женщина, нашедшая мобильный телефон, который, предположительно, принадлежит экс- главному военному прокурору Ифат Томер-Йерушалми, рассказала каналу i24news, как это произошло.

По ее словам, придя утром на пляж в Герцлии со своей подругой, она вошла в воду, чтобы поплавать. Во время заплыва она заметила на дне мобильный телефон и нырнула за ним на глубину примерно двух метров. Выйдя на берег, женщина включила телефон и увидела на экране фотографию Ифат Томер-Йерушалми, которую узнала благодаря новостям последней недели.

"Вдруг вокруг меня собралось много людей. Кто-то предложил мне 100 тысяч шекелей, но я сказала: "Нет", – рассказала женщина. Затем приехали полицейские, и телефон был передан им.

Ранее СМИ сообщили, что на пляже в Герцлии был найден мобильный телефон, предположительно, принадлежащий Томер-Йерушалми. Судя по снимку, приведенному "Кан" (нет подтверждения достоверности фотографии) – телефон находится в хорошем состоянии, и его батарея заряжена более чем на треть.

Сайт Walla ранее заявлял, что телефонный аппарат был найден в море на пляже Герцлии. Сам факт обнаружения телефона на пляже и передачи его полиции правоохранительные органы подтверждают. Найденный аппарат передан в полицию для судебно-технической экспертизы.

Если iPhone действительно несколько дней находился в морской воде, он не может остаться в рабочем состоянии. iPhone с классом IP68 рассчитан на погружение в пресную воду до 30 минут, но для погружения в морскую воду потребовался бы специальный чехол (если целью было уничтожено информации, то очевидно чехла быть не могло). Не исключено, что телефонный аппарат лежал не в воде, а на песке и успел подсохнуть перед тем, как его включили (но тогда это означает, что целью выбросившего телефон не было сокрытие информации). Высока вероятность подмены.