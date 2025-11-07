На пляже в Герцлии нашли мобильный телефон, полиция проводит проверку

Некоторое время назад на горячую линию полиции поступило сообщение о том, что в районе пляжа Герцлии нашли мобильный телефон.

Полиция проверяет, что за телефонный аппарат найден.

Ранее полиция объявляла о поиске мобильного телефона бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми, которая находится под следствием в связи со скандалом по поводу передачи в СМИ видеозаписи из следственного изолятора "Сде-Тейман".