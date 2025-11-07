В районе Вади-Ара полиция нейтрализовала водителя, пытавшегося скрыться
время публикации: 07 ноября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 19:40
В ходе операции тактической бригады пограничной полиции, действующей в районе Вади-Ара, бойцами был замечен подозрительный квадроцикл (тракторон).
Водитель квадроцикла не подчинился требованиям полиции остановиться и попытался скрыться, подвергая опасности участников дорожного движения. Полиция продолжила преследование, открыв огонь, и нейтрализовала водителя.
Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.