x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 20:31
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В районе Вади-Ара полиция нейтрализовала водителя, пытавшегося скрыться

Полиция
время публикации: 07 ноября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 19:40
В районе Вади-Ара полиция нейтрализовала водителя, вызвавшего подозрения
Пресс-служба МАДА

В ходе операции тактической бригады пограничной полиции, действующей в районе Вади-Ара, бойцами был замечен подозрительный квадроцикл (тракторон).

Водитель квадроцикла не подчинился требованиям полиции остановиться и попытался скрыться, подвергая опасности участников дорожного движения. Полиция продолжила преследование, открыв огонь, и нейтрализовала водителя.

Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook