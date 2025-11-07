x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 20:31
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция подтвердила, что найденный телефон принадлежит экс-главному военному прокурору

Расследование
Полиция
время публикации: 07 ноября 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 19:11
Ифат Томер-Йерушалми
Yonatan Sindel/Flash90

Завершилась проверка мобильного телефона, найденного на пляже в Герцлии. Согласно полученным данным, он принадлежит экс-главному военному прокурору Ифат Томер-Йерушалми.

Следующим этапом станет проверка материалов, содержащихся в мобильном устройстве.

Женщина, нашедшая этот мобильный телефон, ранее рассказала каналу i24news, как это произошло.

По ее словам, придя утром на пляж в Герцлии со своей подругой, она вошла в воду, чтобы поплавать. Во время заплыва она заметила на дне мобильный телефон и нырнула за ним на глубину примерно двух метров. Выйдя на берег, женщина включила телефон и увидела на экране фотографию Ифат Томер-Йерушалми, которую узнала благодаря новостям последней недели.

"Вдруг вокруг меня собралось много людей. Кто-то предложил мне 100 тысяч шекелей, но я сказала: "Нет", – рассказала женщина. Затем приехали полицейские, и телефон был передан им.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

Женщина, нашедшая телефон в Герцлии: "Кто-то предложил мне 100 тысяч шекелей"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

Ифат Томер-Йерушалми отпустили под домашний арест на 10 дней