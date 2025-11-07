Полиция подтвердила, что найденный телефон принадлежит экс-главному военному прокурору

Завершилась проверка мобильного телефона, найденного на пляже в Герцлии. Согласно полученным данным, он принадлежит экс-главному военному прокурору Ифат Томер-Йерушалми.

Следующим этапом станет проверка материалов, содержащихся в мобильном устройстве.

Женщина, нашедшая этот мобильный телефон, ранее рассказала каналу i24news, как это произошло.

По ее словам, придя утром на пляж в Герцлии со своей подругой, она вошла в воду, чтобы поплавать. Во время заплыва она заметила на дне мобильный телефон и нырнула за ним на глубину примерно двух метров. Выйдя на берег, женщина включила телефон и увидела на экране фотографию Ифат Томер-Йерушалми, которую узнала благодаря новостям последней недели.

"Вдруг вокруг меня собралось много людей. Кто-то предложил мне 100 тысяч шекелей, но я сказала: "Нет", – рассказала женщина. Затем приехали полицейские, и телефон был передан им.