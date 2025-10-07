ЦАХАЛ подтвердил удары по целям в Ливане и ликвидацию двух террористов "Хизбаллы". Видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что 7 октября были нанесены два удара по целям на юге Ливана, в результате которых были ликвидированы двое террористов "Хизбаллы".

В сообщении сказано, что в Дир Амесе, к юго-востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем, был ликвидирован Махмуд Али Исса, который был представителем "Хизбаллы" в деревне Кафра на юге Ливана. Он занимался "арендой" частной собственности в террористических целях, например для хранения оружия и ведения наблюдения. Его уничтожили, когда он ехал на автомобиле.

Кроме того, в районе деревни Забкин был уничтожен активист "Хизбаллы", который управлял бульдозером, занимаясь восстановлением "террористической инфраструктуры", заявляют израильские военные.

"Действия террористов представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.