x
07 октября 2025
|
последняя новость: 14:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 14:51
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил удары по целям в Ливане и ликвидацию двух террористов "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 октября 2025 г., 14:24 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 14:35
ЦАХАЛ подтвердил удары по целям в Ливане и ликвидацию двух террористов "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что 7 октября были нанесены два удара по целям на юге Ливана, в результате которых были ликвидированы двое террористов "Хизбаллы".

В сообщении сказано, что в Дир Амесе, к юго-востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем, был ликвидирован Махмуд Али Исса, который был представителем "Хизбаллы" в деревне Кафра на юге Ливана. Он занимался "арендой" частной собственности в террористических целях, например для хранения оружия и ведения наблюдения. Его уничтожили, когда он ехал на автомобиле.

Кроме того, в районе деревни Забкин был уничтожен активист "Хизбаллы", который управлял бульдозером, занимаясь восстановлением "террористической инфраструктуры", заявляют израильские военные.

"Действия террористов представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 октября 2025

732-й день войны: атака из Йемена, удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 октября 2025

Источники: ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана