Израиль

Внимание, розыск: пропал 18-летний Шимон Левинталь из Бней-Брака

время публикации: 07 октября 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 18:43
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 18-летнего Шимона Левинталя, проживающего в Бней-Браке. В последний раз его видели 7 октября на улице РАМБАМ рядом с его домом.

Приметы пропавшего: одет в традиционную одежду ультраортодоксального еврея.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

