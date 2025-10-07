Внимание, розыск: пропал 18-летний Шимон Левинталь из Бней-Брака

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 18-летнего Шимона Левинталя, проживающего в Бней-Браке. В последний раз его видели 7 октября на улице РАМБАМ рядом с его домом.

Приметы пропавшего: одет в традиционную одежду ультраортодоксального еврея.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.