07 октября 2025
07 октября 2025
Израиль

Трамп поблагодарил семьи похищенных за выдвижение его на Нобелевскую премию мира

время публикации: 07 октября 2025 г., 18:13
Трамп поблагодарил семьи похищенных за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
AP Photo/ Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Штаб семей похищенных за их письмо-рекомендацию в Нобелевский комитет. В письме, напечатанном на официальном бланке Белого дома, содержится не только обещание добиться возвращения заложников, прекращения конфликта, но и продолжить борьбу с антисемитизмом в США и за рубежом.

"Со времени чудовищных событий 7 октября 2023 года, когда разлучали семьи, детей вырывали из рук родителей, а невинных людей расстреливали, убивали и насиловали, я твердо намерен вернуть домой всех заложников, обеспечить полное уничтожение ХАМАСа, чтобы такие ужасы больше никогда не повторились. Эти сцены навсегда врезались в нашу память, и мы никогда их не забудем", – говорится в письме, полученном Штабом семей похищенных.

"Я буду неустанно работать, чтобы положить конец бесконечным войнам не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире", – пообещал президент США.

Израиль
