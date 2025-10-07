В парке Яркон состоялась церемония памяти жертв 7 октября, в которой приняли участие родные и близкие погибших и заложников.

Церемония была организована Движением "Куму", ее вели актер Цахи Галеви и Ашира Гринберг, муж которой, командир 13-го батальона бригады "Голани" подполковник Томер Гринберг, погиб в Газе 13 декабря 2023 года.

В это же время на площади Похищенных в Тель-Авиве собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших и поддержать их близких. На площади были установлены экраны, на которых транслировалась церемония из парка Яркон.

В течение всего дня в Израиле проводились церемонии памяти. Государственных мероприятий в этот день не было в связи с праздником Суккот.

В общей сложности в результате нападения террористов 7.10.2023, в ходе боевых действий в Газе и около Газы, в Ливане и около границы с Ливаном, а также в терактах в Израиле (включая Иудею и Самарию) и в результате обстрелов из Газы, Ливана, Йемена, Ирана за два года погибли почти 2000 человек.

