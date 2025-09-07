Хуситский БПЛА упал в районе аэропорта "Рамон", ЦАХАЛ расследует инцидент

Некоторое время назад ударный беспилотник, выпущенный в направлении Израиля из Йемена террористами движения "Ансар Аллах" (хуситы) упал в районе аэропорта "Рамон" в долине Тимна неподалеку от Эйлата.

По предварительным данным, в результате инцидента причинен ущерб. По сообщению пресс-службы "Маген Давид Адом", мужчина около 50 лет получил осколочные ранения конечностей, ему была оказана медицинская помощь на месте. Пострадала также женщина, которая упала во время инцидента. Еще несколько человек впали в состояние нервного шока.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, беспилотник ударил по залу прибывающих рейсов в международном аэропорту "Рамон" в Эйлате. На опубликованных с места кадрах видны клубы дыма над зданием терминала.

Представители Управления аэропортов подтвердили, что БПЛА ударил по терминалу прибывающих рейсов. Представители компании "Аркия" сообщили, что в результате инцидента пассажиры и сотрудники авиакомпании не пострадали.

Ранее ВВС сбили два БПЛА над Синаем, еще один был перехвачен над территорией Израиля в районе египетской границы. Предположительно, все четыре беспилотника были выпущены одновременно.

В ЦАХАЛе расследуют, каким образом взорвавшийся в аэропорту "Рамон" ударный беспилотник ушел незамеченным от системы ПВО и почему не сработала воздушная тревога в аэропорту.

В связи с происшествием деятельность аэропорта была заморожена, вылеты и прием самолетов приостановлены.