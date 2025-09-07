x
07 сентября 2025
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Дом главы Генштаба ЦАХАЛа объявлен закрытой военной зоной

Акции протеста
ЦАХАЛ
время публикации: 07 сентября 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 14:35
Дом главы Генштаба ЦАХАЛа объявлен закрытой военной зоной
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Командования тыла объявил закрытую военную зону в районе дома начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира. Передвижение по улице в одном из мошавов округа Шарон, где живет Эяль Замир, разрешено только местным жителям и сотрудникам служб безопасности. Указ будет действовать в течение ближайших дней.

Как сообщает 12 канал ИТВ, это решение стало следствием акции протеста, устроенной в несколько дней назад возле дома Эяля Замира противниками расширения военной операции в секторе Газы.

Антивоенные активисты распылили вокруг дома и на стены красную краску как символ "рек крови, которые прольются при захвате Газы". Пять человек были задержаны, представители правительства и коалиции осудили инцидент.

Отмечается, что в последние месяцы у дома главы Генштаба регулярно дежурят активистки движения "Има Эра" – "Бдительная мать". До того, как акции возле дома Эяля Замира начали привлекать внимание СМИ, Замир неоднократно выходил к демонстрантам, общался с ними и пожимал им руки. Активистки движения "Бдительная мать" просят не использовать солдат в качестве живого щита и обращаются к Эялю Замиру с просьбой не позволять использовать их детей в политических целях.

Израиль
