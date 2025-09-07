Аэропорт "Рамон" вернулся к работе в нормальном режиме

После того, как была проведена тщательная проверка в связи с падением ударного беспилотного аппарата хуситов на здание терминала прибывающих рейсов аропорта "Рамон" в долине Тимна, аэропорт вернулся к нормальной работе. Ситуация была признана безопасной.

Аэропорт принимает прибывающие рейсы и отправляет исходящие. Первый самолет из аэропорта "Рамон" в аэропорт "Бен-Гурион" будет вскоре отправлен.