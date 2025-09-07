x
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ обозначил следующую цель в Газе: здание "Ар-Руйя"

время публикации: 07 сентября 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 18:00
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное повторное предупреждение, адресованное жителям многоэтажного здания "Ар-Руйя" в городе Газа и жителям размещенных рядом с ним палаток.

Речь идет о повторном предупреждении, предыдущее было опубликовано около полудня. В ближайшее время здание "Ар-Руйя" будет атаковано из-за наличия в нем или рядом с ним террористической инфраструктуры ХАМАСа.

"В целях вашей безопасности вы обязаны немедленно эвакуироваться на юг в гуманитарную зону Аль-Мауаси", – сказано в этом сообщении.

Израиль // 07 сентября 2025

