07 сентября 2025
последняя новость: 14:02
07 сентября 2025
07 сентября 2025
последняя новость: 14:02
07 сентября 2025
Израиль

Баарав-Миара: "Правительство имеет право призывать арабов на армейскую службу"

Призыв ультраортодоксов
Юрсоветник правительства
время публикации: 07 сентября 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 12:59
Баарав-Миара: "Правительство имеет право призывать арабов на армейскую службу"
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник правительства представила в БАГАЦ заключение, согласно которому правительство имеет полномочия призывать арабов на армейскую или альтернативную службу.

Баарав-Миара издала постановление после того, как ранее секретарь правительства Йоси Фукс направил в суд заключение, согласно которому полномочия призвать арабов, равно как и ультраортодоксов, находится у армии.

Это разногласие касается и вопроса о призыве ультраортодоксов. Если полномочия находятся в распоряжении правительства, оно обязано предпринимать шаги для реализации этих полномочий.

Если полномочия находятся в распоряжении армии, ответственность за реализацию этих процессов лежит на армии.

На этой неделе запланированы три заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Израиль
