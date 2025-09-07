x
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
Израиль

Глава МИД Дании: Копенгаген не готов к признанию Палестины, но у Израиля нет права вето

Гидеон Саар
МИД
время публикации: 07 сентября 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 12:03
Глава МИД Дании: Копенгаген не готов к признанию Палестины, но у Израиля нет права вето
Фото: Шломи Амсалем, GPO

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в Иерусалиме глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген пока не готов к признанию палестинского государства.

В то же время Расмуссен подчеркнул, что "у Израиля нет права вето", если Дания примет такое решение, сообщает агентство Reuters.

Ранее датские власти неоднократно отмечали, что признание Палестины возможно при соблюдении условий и в координации с партнерами ЕС. В мае 2024 года парламент Дании отклонил предложение о признании Палестины, ссылаясь на отсутствие необходимых предпосылок.

В свою очередь, Гидеон Саар вновь заявил на брифинге с главой МИД Дании, что война в Газе может завершиться, если ХАМАС освободит всех заложников и сложит оружие.

Саар также сказал: "Страны, которые поддерживают создание палестинского государства, игнорируют важнейшие факты, указывающие на то, что Палестинская администрация не заслуживает, исходя из её действий, государства... Нельзя закрывать глаза на реальность в Иудее и Самарии, а также в Газе. Требовать от Израиля рисковать своим будущим и безопасностью – этого не произойдет".

Израиль
