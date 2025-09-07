x
07 сентября 2025
"Кровавая Луна": в Израиле можно наблюдать полное лунное затмение

время публикации: 07 сентября 2025 г., 20:13 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 20:15
"Кровавая Луна": в Израиле можно наблюдать полное лунное затмение
Вечером 7 сентября во многих регионах мира, в том числе Израиля, можно наблюдать полное лунное затмение.

Полное лунное затмение, когда тень Земли полностью перекроет спутник, в Израиле можно будет наблюдать с 20:30, после этого тень начнет постепенно уменьшаться, и в 21:52 Луна полностью выйдет из тени.

Во время полного лунного затмения Луна приобретает красноватый оттенок. Это связано с тем, что солнечный свет, проходя сквозь атмосферу Земли, рассеивается: короткие волны (синий и фиолетовый спектр) не доходят до Луны, а длинные (красный и оранжевый) проходят и отражаются от ее поверхности.

По этой причине во время затмения Луна выглядит красной, и это явление получило название "Кровавая Луна".

