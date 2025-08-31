7 сентября в Израиле можно будет наблюдать полное лунное затмение
Через неделю, 7 сентября, во многих регионах мира, в том числе в Израиле, можно будет наблюдать полное лунное затмение.
Восход Луны ожидается в этот вечер около 19:00. Причем Луна взойдет над горизонтом уже "надкушенной".
Полное затмение будет наблюдаться между 20:30 и 21:52. Таким образом, продолжительность полной фазы затмения составит 1 час 22 минуты.
