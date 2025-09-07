Расследование ЦАХАЛа: беспилотник, взорвавшийся в аэропорту "Рамон", не был опознан как вражеский

ЦАХАЛ опубликовал предварительные результаты расследования, проведенного военно-воздушными силами после падения беспилотника хуситов в аэропорту "Рамон" возле Эйлата.

"В ходе расследования выяснилось, что беспилотник был замечен системой ПВО, но не был идентифицирован как вражеский летательный аппарат, в соответствии с этим не была активирована система предупреждения и не предпринимались попытки его перехвата", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

При этом военные подчеркивают, что не обнаружено признаков технической неисправности систем обнаружения.