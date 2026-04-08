08 апреля 2026
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

На севере сектора Газы ликвидирован "взрывник" ХАМАСа

время публикации: 08 апреля 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 13:00
На севере сектора Газы ликвидирован "взрывник" ХАМАСа
Военнослужащие ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа в понедельник ликвидировали на севере сектора Газы террориста ХАМАСа Мухаммада Дауада, специалиста в сфере инженерного дела и производства взрывных устройств.

В рамках своей деятельности он отвечал за производство взрывных устройств и являлся ключевым носителем знаний в сфере изготовления и реализации террористических схем. Боевик представлял реальную угрозу для наших сил и был ликвидирован точечным ударом.

Израильские силы развернуты в этом районе в соответствии с соглашением и будут действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

