На севере сектора Газы ликвидирован "взрывник" ХАМАСа

Военнослужащие ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа в понедельник ликвидировали на севере сектора Газы террориста ХАМАСа Мухаммада Дауада, специалиста в сфере инженерного дела и производства взрывных устройств.

В рамках своей деятельности он отвечал за производство взрывных устройств и являлся ключевым носителем знаний в сфере изготовления и реализации террористических схем. Боевик представлял реальную угрозу для наших сил и был ликвидирован точечным ударом.

Израильские силы развернуты в этом районе в соответствии с соглашением и будут действовать для устранения любой непосредственной угрозы.