08 апреля 2026
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Министерство образования готовится к открытию школ и детских садов уже завтра

Мин.образования
Образование
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 12:36 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 12:41
Министерство образования готовится к открытию школ и детских садов уже завтра
Tsafrir Abayov/FLASH90

Министерство образования сообщает, что в соответствии с политикой министра Йоава Киша и на фоне прекращения огня с Ираном система образования может вернуться к работе в полном режиме уже в четверг утром – в тех муниципалитетах и местных советах, которые успеют должным образом к этому подготовиться.

Муниципалитеты и органы местной власти, которые не успеют подготовить все необходимые изменения, смогут возобновить учебу в ближайшее воскресенье.

Между тем, руководители ряда местных советов уже сообщили о готовности открыть школы и детские сады – при условии разрешений со стороны Командования тылом. В частности, такое решение приняли в Кфар-Сабе.

