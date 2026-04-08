Министерство образования готовится к открытию школ и детских садов уже завтра

Министерство образования сообщает, что в соответствии с политикой министра Йоава Киша и на фоне прекращения огня с Ираном система образования может вернуться к работе в полном режиме уже в четверг утром – в тех муниципалитетах и местных советах, которые успеют должным образом к этому подготовиться.

Муниципалитеты и органы местной власти, которые не успеют подготовить все необходимые изменения, смогут возобновить учебу в ближайшее воскресенье.

Между тем, руководители ряда местных советов уже сообщили о готовности открыть школы и детские сады – при условии разрешений со стороны Командования тылом. В частности, такое решение приняли в Кфар-Сабе.