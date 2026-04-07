07 апреля 2026
|
последняя новость: 00:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу поддержал поэтапное возвращение к очным занятиям в школах

время публикации: 07 апреля 2026 г., 00:24 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 00:32
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил план министерства просвещения по поэтапному возвращению к очным занятиям с воскресенья, 12 апреля. Реализация этого решения будет зависеть от окончательных указаний Командования тыла, которые должны быть утверждены после оценки ситуации по окончании праздника Песах.

По сведениям Ynet, речь идет о постепенном возобновлении учебы в формате "капсул". При этом в населенных пунктах, отнесенных к "оранжевой" зоне, Командование тыла предлагает проводить занятия только в защищенных помещениях.

Нетаниягу, как отмечает Ynet, отверг предложение министра финансов Бецалеля Смотрича объявить дополнительные каникулы с переносом учебных дней на лето.

Ранее сообщалось, что министерство финансов продвигает инициативу по немедленному объявлению трехнедельных каникул в системе просвещения в обмен на учебу в течение трех первых недель июля. В министерстве выступали с критикой в адрес профсоюзов учителей, блокирующих эту инициативу, и в адрес министерства просвещения, "капитулировавшего перед профсоюзами".

Накануне министерство просвещения объявило, что в четверг и пятницу система образования переходит на дистанционное обучение, а с воскресенья, согласно указаниям Командования тыла и за исключением севера страны, можно будет вернуться к очным занятиям в капсульных группах с ротацией, в соответствии с наличием в учебных заведениях защищенных помещений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
