"Колорадо" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

Победив 3:1 "Калгари", "Колорадо Эвеланш" досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.

В 78 матчах команда набрала 114 очков и в четвертый раз завоевала Президентский кубок.

Шесть раз этот трофей завоевывал "Детройт Ред Уингз", по четыре - "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Питтсбург" в гостях разгромил "Нью-Джерси" 5:2, и впервые с 2022 года вышел в плэй-офф.