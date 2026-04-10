"Колорадо" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ
время публикации: 10 апреля 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 11:04
Победив 3:1 "Калгари", "Колорадо Эвеланш" досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.
В 78 матчах команда набрала 114 очков и в четвертый раз завоевала Президентский кубок.
Шесть раз этот трофей завоевывал "Детройт Ред Уингз", по четыре - "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
"Питтсбург" в гостях разгромил "Нью-Джерси" 5:2, и впервые с 2022 года вышел в плэй-офф.
