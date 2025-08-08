ЦАХАЛ: ликвидированы несколько командиров ХАМАСа и "Исламского джихада"

В ходе совместной операции сил ЦАХАЛа и ШАБАКа были ликвидированы несколько командиров и террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", участвовавших в террористических действиях против израильских военнослужащих в районе Байт-Ханун, а также на территории Израиля 7 октября.

В ходе одной из операций был ликвидирован террорист Мурад Насир Муса Абу Джарад, который занимал пост сначала заместителя командира батальона "Байт-Ханун" "Исламского джихада", а заьеи и его командира. Он руководил десятками террористических атак, направленных против сил ЦАХАЛа в районе Байт-Ханун и участвовал в резне 7 октября.

В другой операции был ликвидирован террорист Махмуд Шуки Тайим Дардасауи, который занимал должность заместителя главы противотанкового подразделения бригады "Исламского джихада" в Газе, участвовал в резне 7 октября, а также планировал и осуществлял террористические атаки против государства Израиль и сил ЦАХАЛа в различных районах на севере сектора Газы.

В ходе других операций были ликвидированы еще несколько террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", которые были ответственны за ракетные и минометные обстрелы обстрелы израильской территории.