Внимание, розыск: пропал 18-летний Авраам Машиах Бацри из Кирьят-Малахи

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 18-летнего Авраама Машиаха Бацри, проживающего в Кирьят-Малахи. В последний раз его видели 3 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.70, худощавого телосложения, каштановые волосы.

Описание одежды и обуви: синие брюки, рубашка в темную полоску, носит кипу, белые туфли. В руках у него был большой коричневый чемодан.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-8608444.