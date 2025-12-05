x
05 декабря 2025
последняя новость: 11:09
05 декабря 2025
05 декабря 2025
последняя новость: 11:09
05 декабря 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропал 18-летний Авраам Машиах Бацри из Кирьят-Малахи

Полиция
Розыск
время публикации: 05 декабря 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 10:26
Внимание, розыск: пропал 18-летний Авраам Машиах Бацри из Кирьят-Малахи
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 18-летнего Авраама Машиаха Бацри, проживающего в Кирьят-Малахи. В последний раз его видели 3 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.70, худощавого телосложения, каштановые волосы.

Описание одежды и обуви: синие брюки, рубашка в темную полоску, носит кипу, белые туфли. В руках у него был большой коричневый чемодан.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-8608444.

Израиль
