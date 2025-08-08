Восстанавливается муниципальное обслуживание Са-Нура: арабы превратили его в свалку

Окружной совет Самарии возобновляет муниципальное обслуживание поселения Са-Нур, оставленного в рамках одностороннего размежевания в 2005 году. Муниципальные тракторы в сотрудничестве с группой семей-волонтеров начали вывозить мусор, который оставили арабы за прошедшие годы, и установили мусорный контейнер в поселении – впервые за 20 лет.

По словам главы совета Самарии Йоси Дагана, на территории Са-Нура арабы за последние годы сбрасывали мусор, и в рамках приготовления к возвращению в поселение началась уборка его территории. После начала работ по расчистке грузовик отдела общественных работ доставил в Са-Нур первый мусорный контейнер.

Днем ранее министр финансов Бецалель Смотрич принял участие в мероприятии по подготовке к возвращению в Са-Нур, и фотография, разосланная пресс-службой совета Самарии спровоцировала скандал: Смотрич вместе с еще тремя присутствующими сфотографирован на фоне заброшенного здания, на котором видны граффити на иврите "Народ Израиля возвращается в Са-Нур", "Мы обещали", а также "Смерть арабам".

Из канцелярии министра финансов сообщили: "Мы увидели граффити после того, как фотография была распространена, и, конечно же, полностью отмежевываемся от этой надписи. На самом деле у СМИ проблемы не с этим глупым граффити, на которое никто не обращает внимания, а с тем фактом, что министр Смотрич ведёт революцию поселенческой деятельности и безопасности в Иудее и Самарии".