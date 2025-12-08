Ганц: "Правительство продолжает спать, как спало в ночь на 7 октября"

В понедельник, 8 декабря, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Я полностью полагаюсь на президента Герцога. Помилование – одна из возможностей, премьер-министр должен ее попросить, президент должен взвесить, но я категорически отвергаю саму идею об увязке этого предложения с предложением о создании государственной следственной комиссии. Она должна быть создана без связи с помилованием. Мы об этом говорили бессчетное число раз".

"Мы продолжаем продвигать и предложение "национального призыва" для всех. Ситуация при которой резервисты будут проводить на сборах по 100 дней в году, нестерпима. Нельзя бесконечно испытывать терпение людей, которые не могут сказать "нет", когда их призывают, а правительство продолжает спать, как спало в ночь на 7 октября", – сказал Ганц.