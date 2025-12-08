Лапид: "Вы, журналисты, невыносимы... Так и должно быть"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 8 декабря, на заседании фракции заявил: "Сегодня начала работу созданная правительством комиссия по затыканию ртов во главе с Галит Дистель-Атбарьян. Такую прессу они хотят видеть здесь: послушную, запуганную, контролируемую. Их цель – заткнуть вам рот. Их цель – чтобы вас здесь не было".

"Я хочу внести ясность: вы, журналисты, невыносимы, вы раздражаете, нет ни одного политика в мире, который был бы вами доволен, включая меня. Так и должно быть. Это ваша работа. Именно поэтому Нетаниягу и Кари хотят сделать так, чтобы вас здесь не было", – продолжил Лапид.

"То, что лежит на столе комиссии, – это не реформа. Это кампания травли и подавления свободной прессы. Это враждебный захват средств массовой информации. Это грубая попытка запугать журналистов и заставить их замолчать в год выборов. Может быть, пора вспомнить то, что знает каждый ребёнок: нет демократии без свободной прессы. Нет демократии без контроля над властями. ервый шаг в растаптывании любой демократии – это когда власть подчиняет себе прессу. Первый шаг к этому начался сегодня. Они не остановятся. Это уже произошло со СМИ в таких странах, как Россия и Венгрия. Именно такой страной, по мнению Нетаниягу и Кари, мы должны стать. Попытки угодить им и прийти к компромиссу не удадутся, попытки смягчить реформу не увенчаются успехом. Они не одумаются. Они не откроют вдруг для себя важность демократии. Они продолжат свой марш, чтобы растоптать вас. Мы приложим все усилия, чтобы остановить эту реформу здесь, в Кнессете, но если израильская пресса не станет защищать свободу слова, свободы слова не будет. Если журналисты не станут защищать свою независимость, вы не будете независимы, а значит – вас не будет", – резюмировал Лапид.