Закон о призыве: ультраортодоксы встречаются с юрсоветником комиссии
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:19 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:19
Представители ультраортодоксальных партий встречаются в настоящий момент с юридическим советником комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.
Согласно опубликованной информации, встреча продолжается уже более четырех часов, и стороны пытаются прийти к соглашению по поводу формулировки закона о призыве.
Встреча проходит накануне ожидающегося 9 февраля голосования по закону о хозяйственном регулировании. В коалиции полагают, что даже в отсутствие разногласий ШАС и "Яадут а-Тора" проголосуют за законопроект.