Закон о призыве: ультраортодоксы встречаются с юрсоветником комиссии

Представители ультраортодоксальных партий встречаются в настоящий момент с юридическим советником комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Согласно опубликованной информации, встреча продолжается уже более четырех часов, и стороны пытаются прийти к соглашению по поводу формулировки закона о призыве.

Встреча проходит накануне ожидающегося 9 февраля голосования по закону о хозяйственном регулировании. В коалиции полагают, что даже в отсутствие разногласий ШАС и "Яадут а-Тора" проголосуют за законопроект.