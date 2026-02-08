x
Израиль

Закон о призыве: ультраортодоксы встречаются с юрсоветником комиссии

Кнессет
Призыв ультраортодоксов
Бюджет
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:19 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:19
Закон о призыве: ультраортодоксы встречаются с юрсоветником комиссии
Yonatan Sindel/Flash90

Представители ультраортодоксальных партий встречаются в настоящий момент с юридическим советником комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Согласно опубликованной информации, встреча продолжается уже более четырех часов, и стороны пытаются прийти к соглашению по поводу формулировки закона о призыве.

Встреча проходит накануне ожидающегося 9 февраля голосования по закону о хозяйственном регулировании. В коалиции полагают, что даже в отсутствие разногласий ШАС и "Яадут а-Тора" проголосуют за законопроект.

Израиль
