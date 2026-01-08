Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 8 января, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной. Ночью возобновятся дожди, осадки постепенно распространятся с севера до Негева.

В Иерусалиме – 11-24 градусов, в Тель-Авиве – 12-24, в Хайфе – 15-27, в Эйлате – 15-27, в Беэр-Шеве – 12-27, на побережье Мертвого моря – 17-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-27, в Ариэле – 13-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-25, на Голанских высотах – 12-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 20-200 см. Вечером и ночью купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч). Ночью ветер переменится на юго-западный и постепенно усилится.

В пятницу ожидаются сильные дожди. В субботу дожди немного ослабнут, переменная облачность. В воскресенье – переменная облачность, слабые дожди преимущественно на севере. В понедельник-вторник – дожди. В среди дожди ослабнут.