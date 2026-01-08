В ночь на 8 января стало известно, что в возрасте 74 лет умер бывший мэр Иерусалима Ури Луполянски. Известно, что он много лет тяжело болел.

Похороны состоятся сегодня в 11:00 в Иерусалиме.

Ури Луполянски родился 29 августа 1951 года – израильский общественный деятель и политик, первый ультраортодокс, избранный мэром Иерусалима. В 1976 году основал "Яд Сара" – крупнейшую в Израиле сеть проката и помощи с медицинским и реабилитационным оборудованием на волонтерской основе. Был мэром Иерусалима в 2003-2008 годах. Фигурировал в качестве обвиняемого в "деле Holyland" (вместе с Эхудом Ольмертом): суд признал его виновным в получении взяток (деньги, по версии обвинения, шли в пользу "Яд Сара"). В 2014 году его приговорили к шести годам тюрьмы, однако Верховный суд, оставив обвинительный приговор в силе, заменил реальный срок на шесть месяцев общественных работ из-за тяжелого состояния здоровья.