ДТП в Хайфе и Иерусалиме с двухколесным транспортом, пострадавшие в тяжелом состоянии
время публикации: 08 июля 2026 г., 22:00 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 22:00
На улице Пинаха вэ-Авраам Рутенберг в Хайфе автомобиль сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу РАМБАМ мужчину (примерно 40 лет) в тяжелом состоянии.
В Иерусалиме на улице Байт-Ханина 18-летний юноша упал с электросамоката. Он был доставлен с тяжелой черепно-мозговой травмой в больницу "Шаарей Цедек".
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварий.