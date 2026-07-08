ДТП в Хайфе и Иерусалиме с двухколесным транспортом, пострадавшие в тяжелом состоянии

На улице Пинаха вэ-Авраам Рутенберг в Хайфе автомобиль сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу РАМБАМ мужчину (примерно 40 лет) в тяжелом состоянии.

В Иерусалиме на улице Байт-Ханина 18-летний юноша упал с электросамоката. Он был доставлен с тяжелой черепно-мозговой травмой в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварий.