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08 июля 2026
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последняя новость: 22:54
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Израиль

ДТП в Хайфе и Иерусалиме с двухколесным транспортом, пострадавшие в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 08 июля 2026 г., 22:00 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 22:00
ДТП в Хайфе и Иерусалиме с двухколесным транспортом, пострадавшие в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Пинаха вэ-Авраам Рутенберг в Хайфе автомобиль сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу РАМБАМ мужчину (примерно 40 лет) в тяжелом состоянии.

В Иерусалиме на улице Байт-Ханина 18-летний юноша упал с электросамоката. Он был доставлен с тяжелой черепно-мозговой травмой в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварий.

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