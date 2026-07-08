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Израиль

Опрос телеканала "Решет-13": партия Айзенкота впервые опередила "Ликуд"

Опрос
Выборы 2026
время публикации: 08 июля 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 21:35
Опрос телеканала "Решет-13": партия Айзенкота впервые опередила "Ликуд"
Flash90

Вечером 8 июля телеканал "Решет-13" опубликовал результаты опроса общественного мнения, в котором впервые партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом опередила "Ликуд".

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партия "Яшар" стала бы крупнейшей фракцией в парламенте, получив 23 мандата, оттеснив партию "Ликуд" с 22 мандатами на второе место.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: блок "Бэяхад" – 15, "Наш дом Израиль" – 10, "Демократим" – 10, ШАС – 8, "Оцма Иегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Ционут Датит" – 5, РААМ – 5.

Блок оппозиционных партий набирает 58 мандатов (без учета мандатов арабских партий), блок коалиции – 51.

На вопрос о том, кто больше подходит на пост премьер-министра, 46% респондентов указали на Гади Айзенкота, 36% – на Нетаниягу и 18% ответили, что затрудняются ответить.

Израиль
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