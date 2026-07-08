Группе протестующих ультраортодоксов удалось прорваться на территорию военной тюрьмы
время публикации: 08 июля 2026 г., 22:49 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 23:07
Группа ультраортодоксальных демонстрантов ворвалась на территорию военной тюрьмы №10 во время акции протеста против ареста уклониста от службы.
По информации новостной службы N12, вечером 8 июля к тюрьме прибыли три автобуса с демонстрантами, мужчинами, женщинами и детьми, среди которых были родственники и знакомые задержанного уклониста. Протестующие беспрепятственно прошли на территорию тюрьмы через открытые ворота, где вступили в столкновения с находившимися там военными.
Военным удалось вытеснить мужчин-демонстрантов с территории. На момент публикации новости, несколько ультраортодоксальных женщин все еще находились на территории комплекса.
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