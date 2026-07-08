x
08 июля 2026
|
последняя новость: 22:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 22:54
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Группе протестующих ультраортодоксов удалось прорваться на территорию военной тюрьмы

Харедим
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 08 июля 2026 г., 22:49 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 23:07
Группе протестующих ультраортодоксов удалось ворваться на территорию военной тюрьмы
Erik Marmor/Flash90

Группа ультраортодоксальных демонстрантов ворвалась на территорию военной тюрьмы №10 во время акции протеста против ареста уклониста от службы.

По информации новостной службы N12, вечером 8 июля к тюрьме прибыли три автобуса с демонстрантами, мужчинами, женщинами и детьми, среди которых были родственники и знакомые задержанного уклониста. Протестующие беспрепятственно прошли на территорию тюрьмы через открытые ворота, где вступили в столкновения с находившимися там военными.

Военным удалось вытеснить мужчин-демонстрантов с территории. На момент публикации новости, несколько ультраортодоксальных женщин все еще находились на территории комплекса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2026

Возле военной тюрьмы проходит акция протеста учащихся йешив
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2026

Акция протеста "харедим": колонны автомобилей выехали из 19 городов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2026

Ультраортодоксы протестуют против ареста дезертиров у военной тюрьмы №10