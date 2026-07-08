Пит Хегсет отменил визит в Израиль

Военный министр США Пит Хегсет в связи с обострением ситуации в районе Персидского залива отменил запланированный на 8 июля визит в Израиль. Об этом стало известно после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном.

Планировалось, что он проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Исраэлем Кацем для обсуждения вопросов региональной безопасности, военного сотрудничества и стратегического планирования.

Визит связывали с принципиальными разногласиями между Израилем и США в вопросе о поставках Турции новейших боевых самолетов F-35. Израиль выступает категорически против усиления государства, лидеры которого занимают непримиримую антиизраильскую позицию