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Израиль

Пит Хегсет отменил визит в Израиль

время публикации: 08 июля 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 12:08
Пит Хегсет отменил визит в Израиль
AP Photo/Virginia Mayo

Военный министр США Пит Хегсет в связи с обострением ситуации в районе Персидского залива отменил запланированный на 8 июля визит в Израиль. Об этом стало известно после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном.

Планировалось, что он проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Исраэлем Кацем для обсуждения вопросов региональной безопасности, военного сотрудничества и стратегического планирования.

Визит связывали с принципиальными разногласиями между Израилем и США в вопросе о поставках Турции новейших боевых самолетов F-35. Израиль выступает категорически против усиления государства, лидеры которого занимают непримиримую антиизраильскую позицию

Израиль
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