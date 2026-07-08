ЦАХАЛ ликвидировал командира "Нухбы", участвовавшего в нападении на кибуц Нирим 7 октября 2023 года

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 7 июля на юге сектора Газы был ликвидирован Мухаммад Имад Абд ар-Рахман Абу Таима, командир звена "Нухбы" военного крыла террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, во время резни 7 октября 2023 года Абу Таима участвовал в нападении на кибуц Нирим.

В последнее время, Абу Таима занимался поддержанием боеготовности боевиков и пытался вербовать новых террористов в ХАМАС.