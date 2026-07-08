"Гаарец": Яир Нетаниягу, сын Биньямина Нетаниягу, сменил имя
время публикации: 08 июля 2026 г., 18:16 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 18:27
Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Яир Нетаниягу сменил имя на Йонатан Хон, сообщает сайт "Гаарец". По данным издания, это подтверждают документы Налогового управления, оформленные на номер удостоверения личности Яира Нетаниягу.
По данным издания, смена имени произошла за последние полтора года, так как в декабре 2024 года налоговые документы еще были оформлены на имя Яира Нетаниягу, а в 2026 году – уже на имя Йонатана Хона. При этом в документах указаны те же идентификационные данные, включая адрес на улице Бальфур.
Издание также пишет, что брат Яира, Авнер Нетаниягу, ранее сменил имя на Ави Сегаль и под этим именем купил квартиру в Оксфорде. Сам Яир Нетаниягу на момент публикации не прокомментировал сообщение.
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