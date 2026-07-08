x
08 июля 2026
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 18:33
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран пригрозил вновь перекрыть Ормузский пролив в случае новой атаки США

Иран
Война с Ираном
время публикации: 08 июля 2026 г., 18:11 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 18:11
Иран пригрозил вновь перекрыть Ормузский пролив в случае новой атаки США
Iranian state television via AP

Пресс-секретарь оперативного командования "Хатам аль-Анабия" Ибрагим Зольфакари заявил, что в случае новой атаки США на Иран Ормузский пролив будет вновь перекрыт.

Иранский телеканал PressTV сообщил, что события последних 48 часов подтверждают: Тегеран не намерен отказываться от контроля над Ормузским проливом. По данным телеканала, Иран готовится применить новую стратегию – в ответ на каждую атаку полностью перекрывать пролив.Пресс-секретарь оперативного командования "Хатам аль-Анабия" Ибрагим Зольфакари заявил, что в случае новой атаки США на Иран Ормузский пролив будет вновь перекрыт.

При этом, как отмечает телеканал, Тегеран намерен наносить ответные удары, вдвое превышающие по числу те, что будут нанесены по нему самому.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2026

1006-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2026

Трамп: новый удар по Ирану возможен уже ближайшей ночью
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июля 2026

"Хатам аль-Анбия": все, что содействует американским ударам по Ирану, – легитимная цель
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2026

Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном: "С раковой опухолью нужно покончить"