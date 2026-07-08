Иран пригрозил вновь перекрыть Ормузский пролив в случае новой атаки США

Пресс-секретарь оперативного командования "Хатам аль-Анабия" Ибрагим Зольфакари заявил, что в случае новой атаки США на Иран Ормузский пролив будет вновь перекрыт.

Иранский телеканал PressTV сообщил, что события последних 48 часов подтверждают: Тегеран не намерен отказываться от контроля над Ормузским проливом. По данным телеканала, Иран готовится применить новую стратегию – в ответ на каждую атаку полностью перекрывать пролив.Пресс-секретарь оперативного командования "Хатам аль-Анабия" Ибрагим Зольфакари заявил, что в случае новой атаки США на Иран Ормузский пролив будет вновь перекрыт.

При этом, как отмечает телеканал, Тегеран намерен наносить ответные удары, вдвое превышающие по числу те, что будут нанесены по нему самому.