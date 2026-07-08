Подано обвинение против жителя Калансуа, изнасиловавшего девушку в лесу

Прокуратура подала в окружной суд Лода обвинительное заключение против 32-летнего Мухаммада Азбы из Калансуа по обвинению в изнасиловании девушки в лесу и препятствовании расследованию.

В обвинительном заключении говорится, что около трех недель назад, ранним утром, после того как потерпевшая провела время с друзьями в лесу и оказалась наедине с Мухаммадом, он обнял ее и попытался поцеловать. Когда потерпевшая отвергла его домогательства, он схватил ее за волосы на затылке и потянул к ближайшей скамейке, пытаясь снять с нее одежду. Потерпевшая сопротивлялась, просила его оставить ее в покое, говорила, что ей нужно идти домой, в итоге вырвалась и побежала к своей машине. Но Мухаммад догнал ее со словами, что "даже если придет вся израильская полиция, я тебя ... сегодня". Мухаммад повалил девушку на заднее сиденье автомобиля и жестоко изнасиловал. При этом он продолжал избивать жертву.

В результате действий обвиняемого потерпевшая получила серьезные травмы. Позже она позвонила в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" и была доставлена ​​​​в больницу. После выписки она подала заявление в полицию. Мухаммад Азба через члена семьи пытался убедить ее отозвать заявление, тем самым препятствуя расследованию.

Прокуратура просит суд оставить его под стражей до окончания судебного разбирательства.