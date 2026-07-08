Нетаниягу и Кац отменили участие в военной церемонии из-за изменений планов
время публикации: 08 июля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 18:33
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац отменили участие в военной церемонии из-за внепланового совещания, посвященного вопросам безопасности. Об этом сообщает радиостанция "Кан".
По информации Ynet, речь идет о церемонии выпуска курса Академии национальной безопасности. Вместо них в церемонии будет участвовать президент Израиля Ицхак Герцог.
По данным издания, решение принято на фоне напряженности после ударов США и Ирана и заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, режим прекращения огня завершился.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2026