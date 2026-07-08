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Израиль

Нетаниягу и Кац отменили участие в военной церемонии из-за изменений планов

Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
Исраэль Кац
время публикации: 08 июля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 18:33
Нетаниягу и Кац отменили участие в военной церемонии из-за изменений планов
Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац отменили участие в военной церемонии из-за внепланового совещания, посвященного вопросам безопасности. Об этом сообщает радиостанция "Кан".

По информации Ynet, речь идет о церемонии выпуска курса Академии национальной безопасности. Вместо них в церемонии будет участвовать президент Израиля Ицхак Герцог.

По данным издания, решение принято на фоне напряженности после ударов США и Ирана и заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, режим прекращения огня завершился.

Израиль
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