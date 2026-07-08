Нетаниягу и Кац отменили участие в военной церемонии из-за изменений планов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац отменили участие в военной церемонии из-за внепланового совещания, посвященного вопросам безопасности. Об этом сообщает радиостанция "Кан".

По информации Ynet, речь идет о церемонии выпуска курса Академии национальной безопасности. Вместо них в церемонии будет участвовать президент Израиля Ицхак Герцог.

По данным издания, решение принято на фоне напряженности после ударов США и Ирана и заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, режим прекращения огня завершился.