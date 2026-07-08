Израильская компания MyHeritage планирует уволить 15% сотрудников
время публикации: 08 июля 2026 г., 18:48 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 18:51
Израильская компания MyHeritage, разработавшая платформу для составления генеалогического дерева, намерена сократить 15% сотрудников. По информации "Мако", в Израиле будут уволены несколько десятков человек.
В компании заявляют, что это часть глобального процесса, однако доля увольнений в израильском подразделении будет ниже, чем в среднем по миру.
MyHeritage была основана в 2003 году Гиладом Яфетом. Штаб-квартира компании находится в Ор-Йехуде. Недавно компания представила новые сервисы на базе искусственного интеллекта, включая инструмент для расшифровки и анализа исторических документов.
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