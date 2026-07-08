Израильская компания MyHeritage планирует уволить 15% сотрудников

Израильская компания MyHeritage, разработавшая платформу для составления генеалогического дерева, намерена сократить 15% сотрудников. По информации "Мако", в Израиле будут уволены несколько десятков человек.

В компании заявляют, что это часть глобального процесса, однако доля увольнений в израильском подразделении будет ниже, чем в среднем по миру.

MyHeritage была основана в 2003 году Гиладом Яфетом. Штаб-квартира компании находится в Ор-Йехуде. Недавно компания представила новые сервисы на базе искусственного интеллекта, включая инструмент для расшифровки и анализа исторических документов.