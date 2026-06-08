ЦАХАЛ сообщил подробности об ударе по нефтехимическому комплексу в Махшехре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что утром в понедельник ВВС Израиля нанесли удар по нескольким объектам на территории нефтехимического комплекса в Махшехре на юго-западе Ирана.

Удар был нанесен по инфраструктуре, использовавшейся вооруженными структурами иранского режима для производства и экспорта сырья, применяемого при создании различных видов вооружений.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что на атакованных объектах производились специальные материалы, являющиеся важными компонентами при разработке баллистических ракет. По оценке израильских военных, эти объекты играют значительную роль в ракетной программе Ирана.

Нынешний удар стал продолжением серии атак по этому комплексу, нанесенных ранее в ходе операции "Рычание льва".