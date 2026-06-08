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Израиль

ЦАХАЛ сообщил подробности об ударе по нефтехимическому комплексу в Махшехре

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 июня 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 13:28
ЦАХАЛ сообщил подробности об ударе по нефтехимическому комплексу в Махшехре
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что утром в понедельник ВВС Израиля нанесли удар по нескольким объектам на территории нефтехимического комплекса в Махшехре на юго-западе Ирана.

Удар был нанесен по инфраструктуре, использовавшейся вооруженными структурами иранского режима для производства и экспорта сырья, применяемого при создании различных видов вооружений.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что на атакованных объектах производились специальные материалы, являющиеся важными компонентами при разработке баллистических ракет. По оценке израильских военных, эти объекты играют значительную роль в ракетной программе Ирана.

Нынешний удар стал продолжением серии атак по этому комплексу, нанесенных ранее в ходе операции "Рычание льва".

Израиль
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