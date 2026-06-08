Галант предлагает вывезти запасы обогащенного урана с иранской территории

Бывший министр обороны Йоав Галант заявил в интервью "Галей ЦАХАЛ", что существует возможность физически вывезти запасы обогащенного урана с территории Ирана. Данное заявление он сделал на фоне возобновления военных действий против Ирана.

По словам Галанта, подобная операция была бы сопряжена с серьезным риском, однако, как он считает, "стоит заплатить эту цену, чтобы предотвратить экзистенциальную угрозу".

Он также отметил, что в прошлом направлял людей на опасные задания и сам участвовал в операциях не меньшего риска, сообщает The Jerusalem Post.

Галант также подверг критике главу правительства Биньямина Нетаниягу, заявив, что что проявленная в последний месяц "слабость" привела к тому, что Израиль сейчас "платит высокую цену".