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Израиль

Галант предлагает вывезти запасы обогащенного урана с иранской территории

Война с Ираном
Иран
Йоав Галант
время публикации: 08 июня 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 12:30
Галант предлагает вывезти запасы обогащенного урана с иранской территории
Avshalom Sassoni/FLASH90

Бывший министр обороны Йоав Галант заявил в интервью "Галей ЦАХАЛ", что существует возможность физически вывезти запасы обогащенного урана с территории Ирана. Данное заявление он сделал на фоне возобновления военных действий против Ирана.

По словам Галанта, подобная операция была бы сопряжена с серьезным риском, однако, как он считает, "стоит заплатить эту цену, чтобы предотвратить экзистенциальную угрозу".

Он также отметил, что в прошлом направлял людей на опасные задания и сам участвовал в операциях не меньшего риска, сообщает The Jerusalem Post.

Галант также подверг критике главу правительства Биньямина Нетаниягу, заявив, что что проявленная в последний месяц "слабость" привела к тому, что Израиль сейчас "платит высокую цену".

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