Комиссия по расследованию и иммунитет Готлиб: чем занимается Кнессет под обстрелами

Большинство заседаний комиссий Кнессета, которые должны были состояться 8 июня, отменены из-за ситуации в сфере безопасности.

В то же время, комиссия Кнессета по законодательству продолжит рассмотрение законопроекта о создании паритетной комиссии по расследованию провалов 7 октября. На прошлой неделе комиссия утвердила этот законопроект к первому чтению. Оппозиция потребовала дополнительного рассмотрения законопроекта. Повторное голосование ожидается 8 июня.

Одновременно комиссия по регламенту рассмотрит просьбу депутата Тали Готлиб ("Ликуд") наделить ее иммунитетом в связи с намерением прокуратуры предать ее суду за нарушение закона о ШАБАКе и разглашение секретной информации. В заседании комиссии участвуют юридический советник правительства Гали Баарав Миара, государственный прокурор Амит Айсман и руководство службы внешней разведки "Мосад".

Позднее на этой неделе запланировано продолжение рассмотрения законопроекта о разделении функций юридического советника правительства.